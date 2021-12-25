السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 21.3% نموا في حركة التجارة مع آسيا.. و10.2 مليار دولار صادرات مصر للنمور

صادرات
صادرات

شهدت حركة التجارة بين مصر ودول القارة الأسيوية نموا ملحوظا لتصل إلى حدود 36.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 30 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.4 مليار دولار بنسبة 21.3%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت «الإحصاء»، إلى أن صادرات مصر لدول آسيا ارتفعت لـ 10.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 8.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار، وجاءت الهند فى المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، يليها الصين بقيمة 1.1 مليار دولار، سنغافورة 531.6 مليون دولار وكوريا الجنوبية 427.8 مليون دولار.

وفى المقابل، بلغت واردات مصر من دول آسيا 26.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.5 مليار دولار، وجاءت الصين فى المرتبة الأولى بواردات قدرها 9.7 مليار دولار، يليها الهند بقيمة 2.07 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 1.23 ملياردولار، وتايوان بقيمة 337.5 مليون دولار.

الجملة العمومية لواردات مصر

يذكر أن الجملة العمومية لواردات مصر قد ارتفعت إلى حدود 61.09 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 52.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه 2020، بزيادة بلغت قيمتها 8.8 مليار دولار بنسبة 17% خلال عام.

كما ارتفعت الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم إلى حدود 29.7 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.2 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.4 مليار دولار.

الاحصاء مصر آسيا صادرات واردات

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معنى بورسعيد

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