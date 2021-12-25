السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العادلى»: نسعى لاستراتيجية جديدة لتطوير «الحرف اليدوية»

حماده العادلي
حماده العادلي

وجه حمادة العادلي، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، الشكر لمجلس إدارة الغرفة السابق برئاسة مسعد عمران، الذي قام بمجهودات عظيمة لخدمة قطاع الحرف اليدوية بمصر خلال الأربع سنوات الماضية، مضيفًا: «سنستكمل من بعدهم دعمنا للقطاع والحرفيين بمصر».

وقال «العادلي»، في بيان للغرفة، إن مجلس الإدارة الجديد يجتمع خلال الأسبوع المقبل لوضع خطوط واضحة لقطاع الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل الشعب داخل الغرفة، من أعضاء المجلس الجدد الذين تم انتخابهم مؤخرًا.

وكشف «العادلي»، أن المجلس الجديد يسعى للتواصل مع كل الشركاء وفتح جوانب التعاون مع جميع الجهات التي تساعد في تطوير قطاع الحرف اليدوية بمصر وتوفير احتياجات الحرفيين، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر على مدار السنوات القليلة الماضية لقطاع الحرف اليدوية.

غرفه الحرف اليدوية اتحاد الصناعات مسعد عمران الحرفيين مصر السيسي التعاون

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