كيف تواجه مصر التناقص الطبيعى للبترول والغاز بالحقول المتقادمة؟

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال الشركات المصرية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، بالتعاون مع الشركات العالمية على تنمية حقول البترول والغاز بكافة المناطق البرية والبحرية فى مصر، وذلك لزيادة الإنتاج والحفاظ على معدلات الإنتاج ، لمواجهة التناقص الطبيعي فى الآبار المتقادمة، وكذلك العمل على زيادة الإنتاج من الآبار الحديثة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة المتقدمة.

وتعتبر مصر من أوائل دول العالم التي أحرزت السبق في مختلف مراحل الصناعة البترولية حيث بدأ في عام 1886 حفر أول بئر في منطقة جمصة (470 كم من القاهرة) على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1910 وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر، وفي عام 1961 تم اكتشاف أول حقل بترول بحري في مصر والشرق الأوسط “بلاعيم بحري”.

وتمثل منطقة الصحراء الغربية الجانب الأكبر من إنتاج الزيت الخام بمصر بنسبة 56% تليها منطقة خليج السويس بنسبة 23% تليها منطقة الصحراء الشرقية بنسبة 12% ثم منطقة سيناء بنسبة 9%، وذلك من خلال (43) شركة ومن أهمها (شركة خالدة، شركة بتروبل، شركة جابكو، الشركة العامة، شركة عجيبة وشركة بدر الدين)، ومن أهم الشركات الأجنبية العاملة بأنشطة الإنتاج في مصر (أباتشي الأمريكية، إيني الإيطالية، دراجون أويل الإماراتية وشل الهولندية).

ونفذت وزارة البترول والثروة المعدنية ، نحو 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات ٥١٤ مليار جنيه ، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى بالربع الثالث من عام ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام ٢٠٢١.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات سابقة له على أهمية الاستمرار فى دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة، والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين.