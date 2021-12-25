السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق اللقاء المهنى للأخصائيين الاجتماعيين مسئولى الاتحادات الطلابية بالوادي الجديد

صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات

انطلق اليوم السبت، اللقاء المهنى للأخصائيين الاجتماعيين مسئولي الاتحادات الطلابية ورواد الفصول والرواد العموم والقيادات الطلابية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بمدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد،و السيد اللواء أحمد عبد الفتاح جودة رئيس الإدارة المركزية لأمن وزارة التربية والتعليم والسيد  أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية، والوفد المرافق والدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة والسيد أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية.

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية وإدارة الداخلة  التعليمية. 

أكد الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادي الجديد، الدور الهام للاتحادات الطلابية فى تدعيم المبادئ وتحقيق الأهداف التربوية لضمان حرية التعبير لدى الطلاب وتدعيم القيم لديهم فضلا عن تشجيع الطلاب على التفوق الدراسى وتدعيم روح المبادرة والإبداع والابتكار.

وأعرب اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم عن بالغ سعادته للمشاركة بهذا الملتقى على أرض محافظة الوادى الجديد فى زيارته الاولى للمحافظة  موجها التحية والتقدير لوكيل التعليم بالمحافظة لحسن الإستقبال.

متحدثا عن شعار الاتحادات الطلابية لهذا العام والذى يأتى تحت شعار مواطنة ... تنمية وكيف لنا أن ننمى روح الولاء للوطن و نشعر جميعا بالفخر والمجد ببلدنا الغالي مصر، حضارات عريقة ، ثلث آثار العالم توجد بمصر، ونحن كمصريين نجحنا فى تشكيل إرادتنا، ومواجهة كافة الأزمات، للوصول بمصرنا الغالى لبر الأمان ، فلنا جميعا أن نفتخر بهذا الوطن الغالى .

وتحدث السيد أحمد موسى رائد عام الاتحادات لمدارس الجمهورية مقدما الشكر والتقدير للدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، مثمنا مجهودات قطاع تعليم المحافظة والاتحادات الطلابية فى المشاركة بكافة أنشطة التربية الإجتماعية وحصاد العديد من المراكز جمهوريا .

وأكد رائد عام الاتحادات على الدور الهام مسئول الاتحادات بداية من انطلاق الانتخابات الطلابية وتوعية الطلاب بكيفية الاختيار والتحرر من الذاتية، من أجل جيل واع له دوره القيادي الفعال بالمجتمع، مؤكدا اننا جميعا نتطلع فى الاتحادات الطلابية التميز والإبداع من أجل منتج حقيقى لطالب متميز من خلال مشاركته بكافة  أنشطة الاتحادات الطلابية التى تساعد على التفوق الدراسى.

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اللقاء المهنى للإخصائيين الإجتماعيين مسئولى الإتحادات الطلابية المركز الإستكشافى للعلوم الوادي الجديد الأهداف التربوية حرية التعبير لدى الطلاب تشجيع الطلاب تدعيم روح المبادرة والإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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