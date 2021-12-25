التصريح بدفن جثة متوفى فى حادث انقلاب سيارة بجوار نادى الزمالك

صرحت جهات التحقيق، اليوم السبت، بدفن جثة شخص فقد حياته إثر انقلاب سيارة كان يستقلها اصطدمت بأتوبيس بامتداد محور 26 يوليو بمنطقة العجوزة محافظة الجيزة، عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثمان، والاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين في الحادث للاستماع لأقوالهم.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق امتداد محور 26 يوليو بجوار سور نادى الزمالك بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بعدما صدمها أتوبيس مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.