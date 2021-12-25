السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة متوفى فى حادث انقلاب سيارة بجوار نادى الزمالك

حادث
حادث

صرحت  جهات التحقيق، اليوم السبت، بدفن جثة شخص فقد حياته إثر انقلاب سيارة كان يستقلها اصطدمت بأتوبيس بامتداد محور 26 يوليو بمنطقة العجوزة محافظة الجيزة، عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثمان، والاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين في الحادث للاستماع لأقوالهم.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق امتداد محور 26 يوليو بجوار سور نادى الزمالك بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بعدما صدمها أتوبيس مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حركة المرور محور 26 يوليو انقلاب سيارة الزمالك طريق أتوبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

كيف تواجه مصر التناقص الطبيعى للبترول والغاز بالحقول المتقادمة؟

«خليك مع ضميرك».. حملة للرقابة الإدارية لمكافحة الفساد (فيديو)

تفاصيل التحقيقات فى مقتل طفل على يد الزوج الثالث لأمه بالتبين

الرئيس السيسى: مدينة الروبيكى فكرة موجودة من 2004 والتنفيذ تم من سنتين فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر