«الإفتاء» ترد.. ما حكم تناول طعام الدجاج المذبوح بالطريقة الآلية؟

تلقت دار الإفتاء سؤالًا، عبر البث المباشر من سائل يقول: أنا مواطن أعيش في بلد أجنبي ويتم ذبخ الفراخ بطريقة آلية أى عن طريق جهاز وليس بالسكين، فما حكم الشرع بهذه الطريقة علما بأن من يعمل بالجهاز يذكر اسم الله عليه؟

وأجابت الدار قائلة: "إن الذي جرى عليه جمهور الفقهاء وعلماء الأمة، أن كل ما أَنْهَر الدم وأَفْرَى الأَوْدَاج فهو آلة للذبح ما عدا الظُفْر والسن إذا كانا غير منزوعين، لأن الذبح بهما قائمين في الجسد من باب الخنق.

وتابعت الدار: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وأن الدجاج يُذبَح بطريقة آلية، وأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يُسَمِّي الله ويُكَبِّر، فإن الذبح بهذه الطريقة مشروعٌ ولا شيء فيه، ومما ذُكر يعلم الجواب، فمن يشترى دجاج بهذه الطريقة عن طريق الذبح فهو جائز ولا حرج في ذلك ويطمئن.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.