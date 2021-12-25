في ذكرى ميلادها.. أبرز إطلالات غادة عادل المثيرة للجدل (صور)

تحل علينا، اليوم، الذكرى الـ47 لميلاد الفنانة الكبيرة غادة عادل، إذ تمتاز بطابع خاص، سواء كان في الأعمال التي تقدمها، أو اختيار الفساتين التي تظهر بها في المناسبات المختلفة.

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت «غادة» بعدد من الإطلالات التي اعتبرها الجمهور غير موفقة، خاصة أنها لم تعتاد على الظهور بمثل هذه الإطلالات من قبل.

وفي السطور التالية، نرصد عدد من الإطلالات التي أثارت الجدل لدى الجمهور:

إطلالة فيلم أهواك:

يعتبر الفيلم الذي تعاونت فيه غادة عادل مع الفنان تامر حسني، أول ظهور لها بعدد من الاستيلات التي أثارت الجدل لدى الجمهور، والذي لم يعتاد عليها الظهور بمثل هذه الملابس من قبل.

هذا الفيلم كان تمهيدًا لظهور غادة في عدد من جلسات التصوير والمهرجانات بفساتين نرصدها في السطور التالية:

مهرجان الجونة:

في الدورة الأولى من مهرجان الجونة وفي حفل الافتتاح ظهرت «غادة» بفستان من اللون الفضي، مكشوف الصدر، وبفتحة طويلة حتى آخر الركبة.

حرصت غادة عادل على حضور الدورة الثانية من مهرجان الجونة، وارتدت فستانًا أنيقًا من اللون الأزرق إلا أنه كان مكشوف الصدر، الأمر الذي عرضها إلى انتقادات واسعة، ولازعة.

أما في حفل ختام الدورة الثانية، فقد ظهرت بفستان من اللون الأحمر بدون أكمام.

وفي ختام الدورة الثالثة، ظهرت بفستان من اللون الأسود، ذو فتحة عند البطن، الأمر الذي جعلها محط اهتمام وحديث السوشيال ميديا حينها.

يذكر أن المخرج مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل، ووالد أطفالها الخمسة، حريص على الاحتفال معها بيوم ميلادها كل عام، وهو ما قام به هذا العام، ونشر صورًا بصحبتها، أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، وعلق عليها قائلًا: «أغلى وأطيب دودو».