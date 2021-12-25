السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. شباب النواب تناقش تأثير التوسع في إنشاء الملاعب الخماسية

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة  النائب الدكتور محمود حسين، غدا الأحد، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدد من المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في عدد من محافظات الجمهورية.

ووفقا لجدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، من المقرر أن تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدما من النائب مكرم رضوان، للحد من الاعتماد على إقامة ملاعب خماسية في مراكز الشباب حتى لا يؤثر بالسلب على مستوى الرياضة في مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم استكمال المشروعات المتعثرة بمحافظة الدقهلية بسبب تحرير سعر الصرف ومن أهمها استاد بنى عبيد واستاد دكرنس وكذلك مناقشة طلب احاطة بشأن إحلال وتجديد وإضافة دور ثاني علوي بمركز شباب ميت حديدة بمركز منية النصر- دقهلية.

ووفقا لجدول الأعمال تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب  أسامة عبدالعاطي بشأن عدم استكمال ملعبي مركزي شباب البيضاء شبرا مندى – دقهلية وكذلك استكمال الإحلال والتجديد بمركز شباب كفر عزام إدارة السنبلاوين.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب طلبات الإحاطة محافظات الجمهورية طلب إحاطة الأمانة العامة لمجلس النواب الرياضة محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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