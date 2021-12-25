السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القباج: 137 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بالاكتشاف المبكر للإدمان

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم السبت، تقريرًا عن مجهودات الصندوق على مدار عام 2021 بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بـ"حي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر، روضة السيدة" بمحافظة القاهرة، وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، وحي الضواحى بمحافظة بورسعيد، وكذلك  المناطق التي سيتم تطويرها مثل "صبحي حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خيرالله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"‪.

وصرحت نيفين القباج، بأنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" حي الأسمرات وحدائق أكتوبر وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحي الضواحي ببورسعيد، وأيضًا في العديد من المناطق التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة للشباب والمراهقين وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من "137 ألف" زيارة منزلية استهدفت أكثر من 49 ألف أسرة، بمتوسط  عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق.

 

العشوائى مخدرات التضامن الاجتماعي المراهقين حي الاسمرات

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معنى بورسعيد

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