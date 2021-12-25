السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مستريح الخانكة لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من المواطنين

حبس
حبس

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم السبت، إجراءاتها في التحقيق مع موظف- مستريح- بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعن التفاصيل، فقد قام موظف بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم تشغيلها فى مجال الأدوية، وتواجده بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج دائرة المركز.

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبط "أ ش ع"، 30 سنة، موظف بشركة أدوية، بتهمة النصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وصلت لـ10 ملايين جنيه، مقابل أرباح شهرية غير ثابتة تراوحت نسبتها من 12% إلى 21% شهريا.

وأوضحت التحريات أنه سبق وتحرر محضر آخر رقم 5660 جنح مركز الخانكة لسنة 2021 بتاريخ 5 مارس 2021، والذى تضمن تضرر عدد من الأهالى من قيام المتهم بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بغرض تشغيلها بمجال الأدوية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يرد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

مدير المباحث نصب علي المواطنين الاستيلاء على أموال الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية مركز شرطة ملايين جنيه استيلاء أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

الرئيس السيسى: مدينة الروبيكى فكرة موجودة من 2004 والتنفيذ تم من سنتين فقط

«المليارات زي الكوتشينة».. الرئيس السيسى يمازح وزير النقل

الرئيس السيسى: البناء المخالف على المحاور الجديدة مسئولية الجيش والشرطة

بتكلفة مليار جنيه.. الرئيس السيسى يفتتح محور كلابشة فى أسوان

موعد طرح مشروع فوسفات الصحراء الشرقية للمناقصة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية