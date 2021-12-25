التحقيق مع مستريح الخانكة لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من المواطنين

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم السبت، إجراءاتها في التحقيق مع موظف- مستريح- بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعن التفاصيل، فقد قام موظف بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم تشغيلها فى مجال الأدوية، وتواجده بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج دائرة المركز.

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبط "أ ش ع"، 30 سنة، موظف بشركة أدوية، بتهمة النصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وصلت لـ10 ملايين جنيه، مقابل أرباح شهرية غير ثابتة تراوحت نسبتها من 12% إلى 21% شهريا.

وأوضحت التحريات أنه سبق وتحرر محضر آخر رقم 5660 جنح مركز الخانكة لسنة 2021 بتاريخ 5 مارس 2021، والذى تضمن تضرر عدد من الأهالى من قيام المتهم بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بغرض تشغيلها بمجال الأدوية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يرد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.