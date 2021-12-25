افتتاح قسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة سوهاج قريبًا

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مع الوفد الكوري من جامعة عين شمس، للوقوف على الإجراءات التتفيذية المتعلقة بقرب افتتاح وتشغيل قسم "اللغة الكورية" بكلية الألسن، وذلك بقاعة الاجتماعات باستراحة الجامعة بالقاهرة، متمثلاً في الدكتور يونج إن تشون (Young in Chung) أستاذ زائر بقسم اللغة الكورية جامعة عين شمس، والدكتور بيونج ريم لي (Byungrim Lee) مدرس اللغة الكورية بجامعة الأردن سابقًا، بحضور الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، وميرنا سيد معيدة بقسم اللغة الكورية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية التي اتخذت بشأن قرب الإعلان عن افتتاح قسم اللغة الكورية بالجامعة مطلع العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكدًا أن وجود قسم للغة الكورية بالجامعة، يعد نافذة حقيقة للتعاون التعليمي بين البلدين، لتخريج جيل من الطلاب ليصبحوا حلقة وصل بين الشعوب العربية والكورية، كما بحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن يمنح مزيد من فرص التبادل العلمي والبحثي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين.

وأضاف الدكتور صبري توفيق أن الاجتماع تطرق الى حصر الاحتياجات من الكوادر البشرية للقسم من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وكذلك المتطلبات المادية والمكانية، مشيراً إلى أن افتتاح قسم اللغة الكورية يعد إضافة كبيرة لأقسام الكلية، وخدمة للطلاب من داخل وخارج المحافظة، موجها شكر لرئيس الجامعة، لدعمه المستمر واللا محدود للكلية في شتى المجالات.

يذكر أن كلية الألسن تعد من الكليات الوليدة بالجامعة ويعمل بها ثمانية اقسام في لغات أجنبية مختلفة منها اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والفارسية والأسبانية والتركية والعبرية.

فيما شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الحفل الفني والعرض المسرحي لطلاب قسمي التربية الموسيقية والإعلام التربوي بكلية التربية النوعية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتورة زينب محمود الشريف القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية للتعليم والطلاب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقالت الدكتورة زينب محمود الشريف، إن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية المتنوعة لمجموعة من الأغاني الوطنية والأغاني التراثية التي قدمها طلاب قسم التربية الموسيقية بالكلية، وبلغ عددهم ٣٤ طالب، كما تضمن الحفل عرضاً مسرحياً تحت عنوان "قبل أن يموت النبض" الذي قام بإعداده وتأليفه وتقديمه طلاب قسم الإعلام التربوي بالكلية.