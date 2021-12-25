السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخريج 11 متدربًا على مهنة ميكانيكا السيارات بالإسكندرية

جانب من التخرج
جانب من التخرج

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام ياسر سعيد مدير مديرية القوى بالإسكندرية، بتسليم شهادات تخريج دفعة جديدة من المتدربين على مهنة ميكانيكا السيارات بمركز تدريب مهنى محرم بك لـ11 متدرباً.

وخلال احتفالية تسليم شهادات التخرج أشاد الخريجين بجودة التدريب وإثراء قدراتهم على اصلاح السيارات، كما استمع الحضور ومقترحاتهم فى تطوير ورش التدريب لتواكب التطور الذي تشهده صناعة السيارات في العالم.

وقال مدير المديرية، إن الوزارة تدرس حاليا تطوير القسم بأجهزة حديثة تساعدهم فى كشف الأعطال بالسيارات الحديثة وتكون مواكبة لسوق العمل ووعدهم بالسعي في دراسة تحويل المركز ليقدم خدمة مجتمعية إنتاجية جنبا إلى جنب بجوار التدريب العملي للشباب مما يؤهلهم للانخراط الفعلي بسوق العمل ومتطلباته.

ووعدهم بلقاء آخر عند توزيع شنط العدة على أوائل الخريجين لبدء مشروعها الصغير  ليكون نواة لمشروع كبير آملا  فى حل مشكلة البطالة للشباب.

شارك في تسليم الشهادات ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، وبسمة مصطفى مديرة المركز.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 5238 شاباً، منهم 60  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12750 راغب عمل منهم 118 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 451  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقامت المديرية، بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 487  منشأة،  دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 353 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مراكز التدريب المهن حياة كريمه الرئيس عبدالفتاح السيسي سوق العمل خفض معدلات البطالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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