هل يحصل طفلك على حليب كاف من الرضاعة الطبيعية؟.. 6 علامات احترسي منها

يجب أن يكون حليب الثدي هو المصدر الوحيد لتغذية الأطفال لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وبالتالي فإن ضمان حصول طفلك على كمية كافية من حليب الثدي أمرًا ضروريًا لنموه وتطوره.

وهناك طرق أخرى لمعرفة ما إذا كان طفلك يحصل على ما يكفي من حليب الثدي، ونرصدها من خلال موقع «timesofindia».

ما هي علامات حصول طفلك على ما يكفي من حليب الثدي؟

زيادة الوزن: قد يفقد طفلك بضعة أرطال من وزنه عند الولادة في الأسبوع الأول، وهو أمر طبيعي في النهاية، يبدأون في زيادة الوزن والتطور بوتيرة منتظمة.

طفرات النمو: يظهر الأطفال الذين يتلقون تغذية كافية طفرات نمو واضحة.

تحدث طفرات النمو الأولية في غضون سبعة إلى عشرة أيام من الحياة، تليها طفرات أخرى في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع.

النوم طوال الليل: يستيقظ معظم الأطفال بشكل متكرر لأنهم جائعون، من المرجح أن ينام الأطفال الذين يتغذون جيدًا طوال الليل.

الحفاضات المبللة: «كم عدد الحفاضات المبللة التي يجب أن يحصل عليها المولود الجديد؟»، هو سؤال معقول لطرحه، على الرغم من أنه يختلف لكل طفل، في المتوسط​​، يمر المولود الجديد بحوالي ستة حفاضات أو أكثر يوميًا ويتبرز بعد كل وجبة.

البلع: يمكنك سماع طفلك وهو يبتلع حليب الثدي ورؤيته يرضع الحلمة أثناء الرضاعة.

عادة ما يترك الأطفال الثدي بمفردهم عندما يرضون.

لون الفوهة: عندما يبدأ الطفل في هضم حليب الثدي، يصبح لون أنبوبه أفتح ويصبح قوامه سائلاً.

ما هي علامات عدم حصول طفلك على ما يكفي من حليب الثدي؟

الأطفال غير المنتهية قد تفوت على الأعلاف والنوم لفترات أطول دون تغذية.

جلسات تمريض قصيرة، تتراوح المدة الطبيعية لإطعام الوليد ما بين 20 و45 دقيقة .

جائع بعد الرضاعة يمتص طفلك إبهامه أو أصابعه.

حفاضات رطبة أقل وبراز داكن.

لا يظهر طفلك علامات النمو وفقًا لمخططات النمو العامة أو يعاني من نقص الوزن.

ثدي ممتلئ بعد الرضاعة لا تقل صلابة الثدي في نهاية جلسة الرضاعة.