«المصري-الأوكراني»: رؤية للتعاون المشترك واستهداف أسواق إفريقيا في 2022

قال المهندس جمال العجيزي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني، إن المجلس يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى لمجتمع الأعمال البلدين من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين حيث شهدت التجارة البينية نمواً في ٢٠٢١ وبلغت ١.٥ مليار دولار في ٩ أشهر.

وأكد العجيزي، في بيان، أهمية مصر لأوكرانيا كموقع استراتيجي لتعزيز التجارة والاستثمارات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط باعتبارها بوابة النفاذ لأهم أسواق إفريقيا والعالم في ظل ما شهدته من نجاحات وإصلاحات اقتصادية وإجرائية لتنشيط التجارة البينية وفي مقدمتها مشروعات وزارة المالية للتحول إلى التجارة الإلكترونية من رقمنة وميكنة لتسهيل عمليات التجارة والنفاذ إلى كافة الأسواق.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع الجانب الأوكراني بالمجلس دعت إلى رؤية للتحرك المشترك في السوق المصرية والأسواق التصديرية في عام ٢٠٢٢ خاصةً في إفريقيا والأسواق التي تستهدفها الدولة لزيادة صادراتها لنحو ١٠٠ مليار دولار.

وأشار إلى عقد المجلس مباحثات مع وفد من رجال الأعمال الاوكرانيين برئاسة مديرة إدارة التعاون الدولي بغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، خلال زيارتهم لمصر بجانب المشاركة في منتدى الأعمال وفعاليات الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وذلك للاتفاق حول وضع رؤية وأطر جديدة لتنشيط التجارة وتشجيع الاستمارات الأوكرانية وجذب استثمارات مشتركة وشراكات تجارية لتعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف، كما أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود مع الحكومة لتذليل أية معوقات تواجه حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص في البلدين، ومنها مشكلة الفيزا وصعوبات تنافسية الأسعار للمنتجات في أسواق التصدير وتوفير خطوط الشحن البحري والجوي بأسعار مناسبة.

فيما عرض الوفد الأوكراني خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أهم الفرص التجارية ومجالات التعاون الاقتصادي المختلفة في نحو ٧ من كبرى الشركات الأوكرانية المهتمة بالعمل في السوق المصرية خاصةً في تصدير واستيراد منتجات «حلال» في قطاع الصناعات الغذائية مثل الدواجن ومنتجات الشوفان والحنطة السوداء بجانب صناعات قطع غيار السيارات والسكك الحديدية، وتيل الفرامل، وفي قطاع السياحة والطيران وخطوط الشحن الجوى.

هذا وشارك رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني المهندس جمال العجيزي مع ٣٠ رجل أعمال من مجتمع الأعمال المصري الأوكراني في منتدى الأعمال المشترك وفعاليات اللجنة المصرية الأوكرانية في دورتها الثامنة والتي افتتحتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجارى، حيث دعت الوزيرة مجتمع رجال الأعمال المصريين والأوكرانيين إلى عقد المزيد من المباحثات والمناقشات لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي وفي مختلف قطاعات التنمية، لزيادة الاستثمارات المباشرة في قطاعات التنمية، حيث بلغت عدد الشركات الأوكرانية المستثمرة في مصر 174 شركة في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والخدمات والزراعة.

وذكرت الوزيرة أن مصر اتخذت خطوات استباقية في سبيل تعزيز علاقاتها على مستوى قارة أفريقيا والمنطقة، كعضوًا في السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا "الكوميسا"، وعضو مؤسس في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، بجانب المزيد من الخطوات لتعزيز الربط البري والسككي مع العديد من دول القارة، ما يمكنها من دفع العلاقات المشتركة ودعم رؤيتها التنموية وأجندة إفريقيا 2063، وأن تلعب دورًا هامًا في الربط بين دول أوروبا وقارة أفريقيا.