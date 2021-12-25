السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«عون»: لبنان يحتاج 7 سنوات للخروج من الأزمة

ميشال عون
ميشال عون

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن البلاد تحتاج إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة، مؤكدًا أن التغيير آتٍ وسيحصل، وهذا التغيير سيكون فكريًا وعمليًا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، عن "عون"  قوله عبر تليفزيون "OTV" اللبناني عشية عيد الميلاد، إن "ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسئولية سابقًا وهو مؤتمن على حياة المواطنين".

وأضاف: "إننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييرا معينا، إلا أن هذا التغيير في  حاجة الى وقت، ولبنان في حاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها".

وأشار إلى أن "الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجئ"، موضحًا أن "المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار المسيحي- الإسلامي، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان".

الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيون حياة المواطنين لبنان

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