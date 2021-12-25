السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البطريرك الماروني للرئيس اللبناني: الأمل يبقى أكبر من اليأس

البطريرك المارونى
البطريرك المارونى خلال لقائه الرئيس عون

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم السبت، في الصالون الكبير في بكركي، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي قدم له التهاني بعيد الميلاد.

وعقب الاستقبال، انتقلا إلى المكتب الخاص للراعي حيث يعقدان جلسة خالصة، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد البطريرك الماروني خلال لقائه الرئيس عون قبيل بدء قداس الميلاد، أن الأمل يبقى أكبر من اليأس.

وفى وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس عون الى الصرح البطريركي في بكركي لتقديم التهاني بالأعياد المجيدة والمشاركة في قداس الميلاد.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد أمس الجمعة، العزم على تذليل كل العقبات لتحقيق ما وصفه بإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأت الحكومة القيام بها لوضع لبنان على طريق التعافي والإنقاذ.

جاء ذلك في تهنئة تقدم بها ميقاتي، لجميع اللبنانيين والمسيحيين خصوصًا بمناسبة الأعياد المجيدة.

وعبر ميقاتي، عن أمانيه بأن تحمل الأيام المقبلة السلام والأمان للجميع، وأن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين جميعًا مما يعيشونه من أزمات مؤلمة.

لبنان الراعي الرئيس اللبناني قداس عيد الميلاد بكركى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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