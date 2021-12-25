السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى وقف التصريح لـ«هيومن رايتس ووتش» بالعمل في مصر

هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر.

وطالب عبدالرحمن عوض، المحام و مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى، إن «هيومان رايتس» منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ولكنها حادت عن الهدف الرئيسي لمنظمات حقوق الإنسان وساندت الجماعات الإرهابية وقدمت تقارير كاذبة ومفبركة عن مصر.

 

محكمة القضاء الإداري القضاء الادارى مجلس الدولة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش حرية الصحافة العمل فى مصر

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