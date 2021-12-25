اليوم.. نظر دعوى وقف التصريح لـ«هيومن رايتس ووتش» بالعمل في مصر

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر.

وطالب عبدالرحمن عوض، المحام و مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى، إن «هيومان رايتس» منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ولكنها حادت عن الهدف الرئيسي لمنظمات حقوق الإنسان وساندت الجماعات الإرهابية وقدمت تقارير كاذبة ومفبركة عن مصر.