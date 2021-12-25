بزيت الثوم.. أبرز العلاجات المنزلية للتخلص من رائحة الأذن الكريهة

تعد رائحة الأذن من الروائح الكريهة لدى الكثيرين، حيث يمكن للشخص شمها، ففي السطور التالية يسلط موقع "healthybuilderz" الطبي، الضوء على أشهر العلاجات المنزلية للتعامل مع رائحة الأذن بشكل طبيعي، حيث أكد الأطباء، أن وجود رائحة كريهة من داخل قناة أذنك غالبًا ما يكون بسبب بعض المشكلات الشائعة مثل وجود الكثير من الشمع والتهاب الأذن.

بيروكسيد الهيدروجين:

يعتبر بيروكسيد الهيدروجين أحد أكثر العلاجات المنزلية شهرة للتخلص من شمع الأذن المفرط؛ ذلك لأن عمل الفقاعات الناتج عن ذلك يساعد على تفكيك شمع الأذن، مما يسهل إزالته ، كل ما عليك هو جمع كميات متساوية من بيروكسيد الهيدروجين (3٪) والماء المقطر، ثم قم بغرس كمية كبيرة في قناة الأذن باستخدام قطارة طبية أو كرة قطنية.

صودا الخبز:

هل تشعر بالرعب من فكرة إذا كنت لا تستطيع وضع بيروكسيد الهيدروجين المخفف في أذنيك، فيمكن الإعتماد على صودا الخبز، كل ما عليك فعله هو إذابة ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ملعقتين صغيرتين من الماء، ضع بضع قطرات في قناة أذنك ثم اتركها تخرج بعد بضع دقائق.

خل التفاح:

يمكنك أيضًا الاعتماد على خل التفاح للتعامل مع رائحة الأذن، ولاستخدام خل التفاح للتخلص من الرائحة الكريهة المنبعثة من أذنك، قم بتخفيف كمية صغيرة منه بالماء المقطر ووضعه داخل الاذن.

زيوت الأطفال:

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن يعالجها القليل من زيت الأطفال، بدءًا من تشقق الشفاه إلى الشعر الجاف والمتقصف، كما أنه يساعد في إزالة شمع الأذن المفرط.

زيت جوز الهند:

هناك حالات يمكن فيها إلقاء اللوم على شمع الأذن ذي الرائحة الكريهة على عدوى الأذن، يمكنك معرفة أن التهاب الأذن هو المسؤول عن هذه الرائحة، لذا فاستخدم زيت جوز الهند بدلًا من زيت الأطفال هو الحل، فهو يساهم في التخلص من شمع الأذن الزائد والقضء على الميكروبات.

زيت الثوم:

الثوم يمتلك خصائص رائعة مضادة للبكتيريا والفيروسات، وهذا هو السبب في أن زيت الثوم فعال للغاية في القضاء على رائحة الأذن وخاصة إذا كانت ناتجة عن التهاب الأذن، سواء كانت بكتيرية أو فيروسية بطبيعتها.