دبلوماسى صينى: جماعات إرهابية تستغل الفوضى فى أفغانستان لإثارة الاضطرابات

حذر مساعد وزير الخارجية الصيني وو جيانغاو، ا، من أن هناك جماعات إرهابية تستغل حالة الفوضى في أفغانستان لغرض إثارة الاضطرابات.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الدبلوماسي الصيني خلال منتدى استضافه المعهد الصيني للعلاقات الدولية ونظمه المعهد الصيني للدراسات الدولية عن مكافحة الإرهاب، بمشاركة مسئولين وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب من 17 دولة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).



وأعرب مساعد وزير الخارجية الصيني عن قلقه بشأن تعقد الوضع في أفغانستان، وقال إن هناك جماعات إرهابية من بينها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، تستغل حالة الفوضى هناك لغرض توسيع نطاق تواجدها في المنطقة وإثارة الاضطرابات فيها.



وأضاف: "الوضع تطور بصورة معقدة في أفغانستان، وأن الصين تؤكد ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب".



وأوضح مساعد وزير الخارجية الصيني قائلا "إنه يتعين علينا العمل من أجل زيادة الوعي بأهمية المستقبل المشترك، ويجب على الأمم المتحدة القيام بدور رئيسي فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن يتم تعزيز بناء القدرات في الدول النامية واتباع مبدأ معالجة الأسباب الرئيسية للوضع ومواجهة التهديدات والأيدولوجيات الإرهابية".



ومن جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان - أن المشاركين في هذا المنتدى الدولي اتفقوا في الرأي على أن الإرهاب "عدو مشترك" للإنسانية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.



وأشارت الوزارة إلى أن التغيرات التي طرأت على الوضع في أفغانستان أدت إلى تعقيد الوضع بالنسبة لمشكلة مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن هناك قوى إرهابية تسئ استغلال شبكة الإنترنت والتكنولوجيات الناشئة، وأن ذلك أدى إلى تفاقم المشكلة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.

وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل- الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها- أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.

كما أكد المركز- في بيان اليوم- أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.