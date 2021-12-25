وزير خارجية تونس يشكر القيادة السعودية على دعم جهود بلاده فى مجابهة كورونا

أعرب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مجددا عن عميق الشكر للقيادة السعودية على سرعة الاستجابة بالدعم والمساعدة لدعم جهود تونس في مجابهة تفشي جائحة كورونا ولمواقفها الداعمة للبلاد.



جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية - خلال استقبال الجرندي لسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.



وأكد الجرندي - خلال اللقاء - أهمية دفع مسيرة التعاون الثنائي، لاسيما عبر تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين وإحكام الإعداد للاستحقاقات القادمة والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة فضلا عن الإسراع في تجسيم المشاريع التنموية والصحية والبنية التحتية.



كما شدد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبهدف تعزيز العمل العربي المشترك.



من جانبه، أبرز السفير السعودي متانة العلاقات الأخوية بين تونس والمملكة، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز وإثراء مجالات التعاون الثنائي وحرصها على الارتقاء بمستوى هذه العلاقات إلى مراتب أعلى بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.