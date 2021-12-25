اليوم.. بدء استقبال بيانات شركات السياحة استعدادا لتنظيم رحلات العمرة

تبدأ اليوم السبت شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة المقبل، بإرسال بياناتها إلى غرفة شركات السياحة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالغرفة، وتسجيل البيانات الخاصة بالمشرفين الذين سيرافقون المعتمرين، وتسجيل الممثل القانوني للشركة، وذلك ضمن الإجراءات التحضيرية لتوثيق عقود الشركات مع الوكلاء السعوديين، بعد اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة، لوضع الإجراءات والاستعدادات لبدء موسم العمرة.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، عن أنه سيستمر تسجيل الشركات للبيانات حتى 2 من شهر يناير المقبل، مطالبة الشركات بسرعة إدراج البيانات المطلوبة، وذلك حتى تستطيع الغرفة إرسالها إلى وزارة السياحة والآثار في أسرع وقت لبدء الموسم العمرة.

ومن المقرر أن تصدر وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة بموسم العمرة خلال الأسبوع المقبل، وستحدد هذه الضوابط الرسوم المقررة على الشركات للعمل بموسم العمرة، حيث تشير التكهنات بأنه سيتم إلزام كل شركة راغبة في العمل بتنظيم رحلات العمرة وتقديم خطاب ضمان إلى وزارة السياحة، بالإضافة إلى شيك لضمان تنفيذة برنامج المعتمرين وعدم الإخلال وحماية حقوق المعتمرين.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن أن شركات السياحة ستعمل خلال الموسم المقبل عبر البوابة المصرية للعمرة، وستقوم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها للمعتمرين وتحميلها على البوابة، موضحة بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم، كما ستمنح وزارة السياحة والاثار الكود التعريفى لكل معتمر وذلك بالتنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي للمعتمرين وأسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم، لمنع أي مسافر بغرض العمرة دون أن يكون بحوزته الكود التعريفي، كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام بمنافذ الجمهورية.