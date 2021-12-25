ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السفينة “THALASSA ELPIDA” والتي تعد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.

هذا وقد وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإتباع أقصى درجات الإحترافية في قطر وإرشاد السفينة حتى تراكت بالفعل على أحد أرصفة ميناء الدخيلة حيث تصل الحمولة الكلية للسفينة الليبيرية الجنسية 148667 طن وقادرة على حمل 13800 حاوية مكافئة ويصل طولها إلى 1207 قدم بغاطس 50.5 قدم والتي تباشر حاليا عمليات التفريغ بنجاح.