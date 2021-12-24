تراجع سعر الغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي

يواصل سعر الغاز الطبيعي العالمي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي ويتخطى حاجز الـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليتراجع مجداً إلى أقل من 4 دولارات.

بسبب تعاملات روسيا وإمدادها بالغاز إلى الأسواق الأوروبية

ويأتى تراجع سعر الغاز العالمي ، بسبب تعاملات روسيا وإمدادها بالغاز إلى الأسواق الأوروبية ، وذلك لتلبية احتياجات البلدان من الغاز الطبيعي ، خاصة أثناء ذروة الشتاء والصقيع ، والذى يلعب الغاز الطبيعي دوراً محورياً فى أوروبا للتدفئة، وكذلك تشغيل المصانع ووقود للسيارات.

سعر الغاز الطبيعي ارتفع خلال الشهرين الماضيين

وكان سعر الغاز الطبيعي ارتفع خلال الشهرين الماضيين بسبب أزمة الوقود التى ضربت بريطانيا والصين وبعض الدول الأوروبية، تزامنا مع ارتفاع سعر النفط «برنت»، إلى أعلى مستوى له، والذى تخطى سعر 78 دولار للبرميل.

وسجل سعر الغاز الطبيعي العالمي اليوم الجمعة بنهاية تداولات الأسبوع 3.731 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة تراجع بلغت نحو 46% عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي.

حقل ظهر أكبر احتياطيات فى منطقة الشرق الأوسط

وتعمل مصر على التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي من حقول البحر المتوسط ودلتا النيل ومن أهمهم حقل ظهر الذى يعد من أكبر احتياطيات فى منطقة الشرق الأوسط بمعدل 30 تريليون قدم مكعب غاز، كما تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على فتح أسواق أوروبية جديدة لتصدير فائض الغاز عبر محطتى الإسالة بدمياط ورشيد.

وبدأت مصر فى تصدير الغاز الطبيعي المسال لدول أوروبا، وبعض الدول العربية الشقيقة منها الأردن، بعد زيادة الانتاج تمهيداً لتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.