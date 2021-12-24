إيقاف 3 حالات تعديل دون ترخيص بأحياء وسط وشمال المنيا
أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 3 حالات تعديل دون ترخيص بأحياء وسط وشمال المدينة وقامت بالتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها كما أنهت أعمال رد الشيء لأصله بكورنيش النيل بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة التي كانت تقوم بها.
وقال محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة، إن فرق الرصد والمتابعة الميدانية بالحي تمكنت اليوم من ضبط وإيقاف حالتي تعديل دون ترخيص وقامت بالتحفظ على مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح محمود حسين رئيس حي شمال المدينة أنه تم إيقاف حالة مخالفة لتعديل بدون ترخيص في أحد الأبنية بشارع 15 وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن على مرتكبي المخالفة.