البابا تواضروس الثاني يزور بطريرك الكاثوليك غدا للتهنئة بعيد الميلاد

يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح غدا السبت، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، على رأس وفد كنسي يضم عددا من الأساقفة والمطارنة، لتقديم التهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يزور البابا بعد ذلك مقر بطريركية الروم الأرثوذكس بوسط القاهرة، لتقديم التهنئة للبابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم أفريقيا، بالمناسبة ذاتها.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير المقبل، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بعد غياب عام كامل بسبب ترؤس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.