الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

طارق الخولي: نتطلع إلى معالجات تشريعية لمواجهة تحديات المصريين في الخارج

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو عام 2013  لم تكن داخل حدود الوطن فقط، بل امتدت للمصريين في الخارج بالملايين من  الذين انتفضوا للحفاظ على الهوية المصرية، مضيفا أنه أعقب ذلك ظهور فلسفة وجود وزارة الهجرة، وأنه كان الشغل الشاغل هو ربط المصريين بالخارج بالبلد الأم، متابعا: "نتطلع أن يكون لدينا معالجات تشريعية مهمة خلال الفترة القادمة نستطيع من خلالها أن نواجه أى ظواهر أو تحديات تواجه المصريين في الخارج".

وشدد طارق الخولى خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"،  علي  ضرورة وجود صندوق للمصريين في الخارج يستطيع من خلاله نقل الجثامين والحماية القانونية، مضيفا: "نتحدث دائما عن تقديم أفضل السبل والوسائل لحل المشكلات التي تواجههنا من خلال التشريعات والمبادرات، وزارة الهجرة تقوم بمتابعة مستمرة للحماية القانونية وهو ما ينبع من تحرك الدولة في التعبير عن أبنائها وحقوقهم".

وبدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي ستتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج  التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ويناقش صالون التنسيقية،  استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج  التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ويشارك في الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصصين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.       

النائب طارق الخولي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ثورة 30 يونيو حدود الوطن وزارة الهجرة الاقتصاد الوطني

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