الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط 32 مخالفة في حملة على مشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

حملة مكبرة لـ«جهاز
حملة مكبرة لـ«جهاز حدائق اكتوبر» تسفر عن ٣٢ مخالفة

 كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن قيام حملة مفاجئة  مكبرة اليوم الجمعة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم المرور على مشروع 41 عمارة.

وأوضح مصطفى في بيان له اليوم الجمعة، أنه تم تحرير عدد 32 محضرا، مابين تأجير أو تغيير نشاط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  لتلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة بالإضافة إلى التحري عن عدد 762 وحدة فيما يتعلق بالاشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

ترأس الحملة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم  المهندس مصطفى سيد احمد معاون رئيس الجهاز والسيد المهندس ضياء محمد مأموري الضبط القضائي بالمدينة .


ويهيب جهاز المدينة المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.

وفي حالة وجود أي شكوى من تغيير النشاط بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه يتم التوجه إلي مقر جهاز المدينة للابلاغ رسميا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.

كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أجرت جولة تفقدية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  الجديدة، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمكاتب الاستشارية.

وتابع مسؤولو الإسكان، خلال جولتهم، سير العمل بمواقع الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية بمنطقة الـ390 فدانا، ومشروع 262 عمارة، والخدمات بالمشروع بموقع 645 عمارة، وموقع  1185 عمارة.

المهندس محمد مصطفى حدائق أكتوبر رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مفاجئة وحدات الإسكان الاجتماعي الضبطية القضائية الإسكان الاجتماعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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