الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهورى» بالقليوبية يختتم برنامج التثقيف والتدريب بشبرا الخيمة

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري -أمانة القليوبية

اختتمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، البرنامج الثانى للتدريب والتثقيف والتوعية السياسية والذى أقيم بقاعة فؤاد محيى الدين بمقر المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة.

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وقال الحسين عبد الفتاح أمين حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إن أمانة الحزب بالقليوبية مستمرة فى فعاليات البرامج التدريبية والتثقيفية فى كل مدن ومراكز المحافظة لتثقيف أبناء القليوبية والوصول إلى أكبر عدد ممكن وذلك لتصحيح المفاهيم الخطأ عند البعض وترسيخ الثوابت السياسية العميقة لفهم الواقع والتحديات التى تواجهها الدولة فى الوقت الحالى. 

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وأضاف المهندس مصطفى أبو حجر، الأمين المساعد أمين التنظيم، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المشرق كما أن مصر واجهت تحديات كثيرة ونجحت فى إنجاز مهامها الكثيرة بشتى المجالات والتخصصات كما أن مصر أنجزت مشاريع لم يكن الكثير يتوقع إنجازها، بالإضافة أن مصر أصبحت نبراثا وقدوة ومثل لدول كثيرة تريد أن تحذو حذوها. 

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وتابع الدكتور على محمد جندية امين التثقيف والتدريب بأمانة حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، ان الاستثمار فى البشر احد التحديات الكبيرة التى تواجهها وتسعى إليها الدولة المصرية وخاصة ان الوعى البشرى اول لبنات البناء والأساس السليم الذى يقوم عليه التقدم والاستثمار والنمو والبناء. 

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وأوضح الدكتور على جندية أن المؤشرات الإيجابية التى تعيشها الدولة فى كل المجالات بفضل قدرة القيادة السياسية على إنجاز ملفات كبيرة وكثيرة مثل تحسن مؤشرات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والمواصلات والتجارة الداخلية والخارجية.

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وأشار الدكتور هانى زكريا أمين الشباب بالقليوبية، إلى أن الدولة المصرية أصبحت تبهر العالم أجمع بما وصلت له من تطور، والمصريين في الخارج والداخل يفتخرون بتلك الإنجازات التي أصبح شعوب العالم كلها تتحدث عنها عنها.
حضر ختام الدورة التدريبية اعضاء هيئة مكتب الحزب فى القليوبية من الأمناء والأمناء المساعدين وعدد من نواب البرلمان والشيوخ وسمير عياد أمين الحزب بشبرا الخيمة ثان.

الشعب الجمهوري القليوبية البرنامج الثانى للتدريب المؤسسة الحسين عبد الفتاح فعاليات الاستثمار

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