«الرؤية والإنجاز».. فحص 14 ألف مواطن في جنوب السودان من فيروس «سي وبي»

ضمن مبادرة «علاج مليون أفريقي»

بعد نحو 6 سنوات على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالمنظومة الصحية أطلقت رئاسة الجمهورية من خلال الصحة والسكان مبادرة علاج مليون افريقي لعلاج الأشقاء في الدول الأفريقية من فيروس سي وعدد من المبادرات الأخرى مثل مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا و مشروع تطوير المستشفيات النموذجية.

وبحسب كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، فإن إجمالي عدد المفحوصين من دولة جنوب السودان من فيروس سي وبي 2. 14 ألف مواطن، وإجمالي متلقي علاج فيروس سي من دولة جنوب السودان لمدة 3 اشهر هم 169 مواطنا، وإجمالي عدد المفحوصين من دولة تشاد من فيروس بي وسي 35.7 ألف مواطن، وإجمالي متلقي علاج فيروس سي بالتشاد لمدة 3 أشهر هم 725 مواطنا، وإجمالي المفحوصين من دولة إريتريا من فيروس سي بلغ 10 آلاف مواطن، وإجمالي متلقي علاج فيروس سي بإريتريا لمدة 3 أشهر بلغ 77 مواطنا

وفيما يخص مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد كشف الكتاب أنه تم إجراء 267 ألف زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلي.

وأشار الكتاب إلى المخصصات التي تم تحديدها للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، موضحا أن التكلفة بلغت مليار جنيه حتى يوليو 2020، و تم تقديم خدمات صحية وطبية لما يتجاوز 15 مليون مواطن خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم تقديم خدمات الغسيل الكلوي لأكثر من 3. 389 ألف جلسة.

ولفت الكتاب إلى أنه تم إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة آلية لآكثر من 20 ألف مريض، و تم التعامل مع عدد 9. 79 ألف مريض أورام، كما تم إنجاز أكثر من 40 ألف عملية جراحية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية.

وساهمت المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لعلاج العديد من الأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض السارية وغير السارية في تغيير المنظومة الصحية وتطويرها وعلاج العديد من المرضى في وقت صغير يعتبر قياسي بالنسبة لنسبة الانجاز التي حدثت مؤخرا.