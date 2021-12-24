الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حديث الكبار.. كيف كشف جورباتشوف الغطرسة الأمريكية عدة مرات؟

ميخائيل جورباتشوف
ميخائيل جورباتشوف

لا يظهر آخر زعماء الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف كثيرا على وسائل الإعلام ويبدي رأيه في القضايا السياسية الدولية، إلا أنه عرف عنه محاولته إهانة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب متهما إياهم بالتسبب في انهيار الاتحاد.

غطرسة أمريكية

وفي آخر تصريحات الزعيم البالغ من العمر 90 عاما، للتعليق على الأزمة الروسية الغربية، قال جورباتشوف إن الخلاف اشتعل بسبب الغطرسة الأمريكية بعد سقوط الكتلة على اثر استقالته قبل ثلاثين عاما تماما.

وتابع: "الأمريكان فقدوا صوابهم واصيبوا بالغطرسة، والرضا بالذات، أعلنوا أنفسهم منتصرين في الحرب الباردة بينما أنقذنا معا العالم من المواجهة".

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية نوفوستي: "كيف يمكننا أن نأمل في علاقات ندية مع الولايات المتحدة، مع الغرب في هذا الوضع؟"، منتقدا اعتقاد واشنطن بانها منتصرة في نزاعها مع روسيا.

تصرفات غير مقبولة

وفي أكتوبر 2018، وصف جورباتشوف مخططات الولايات المتحدة للخروج من معاهدة ستارت للتخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بأنها غير مقبولة، مشددا على أن اعتماد القرارات الموجودة في الوثيقة كان إنجازا عظيما.

وفي تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية، قال جورباتشوف: "أنا لا أدري ما إذا كانا الدولتات ستتمكنان من انقاذ الاتفاقية، لكني أعتقد أن الفرصة لم تفت بعد.، وحسبما أعرف، فقد وصل ممثل، يجب عليهم محاولة وقف هذه العملية المدمرة".

خيبة أمل

وفي ديسمبر 2019، شن جورباتشوف هجوم على مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ووصف انتقادها له بالمخيبة للآمال.
وانتقدت المجلة الأمريكية ظهور جورباتشوف في اعلان ترويجي لاحد مطاعم البيتزا.
وقال: "نعم، كنت حينذاك في حاجة إلى المال، لأعمال الصندوق (صندوق غورباتشوف)، والأنشطة الاجتماعية".
كما أعرب جورباتشوف عن دهشته من نشر الصحيفة لهذه المادة الآن.

جورباتشوف الولايات المتحدة روسيا الاعلام مجلة مخططات الاتحاد السوفيتي وسائل الاعلام معاهدة ستارت الحرب الباردة الأنباء الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على شخص أثناء إغلاقه باب مسجد بالجيزة

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

أحمد شيبة يشارك فى احتفالية «شباب الخير» للأطفال ذوى الهمم بالإسكندرية

حصيلة ضحايا الفيضة الصغرى في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة