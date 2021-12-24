حديث الكبار.. كيف كشف جورباتشوف الغطرسة الأمريكية عدة مرات؟

لا يظهر آخر زعماء الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف كثيرا على وسائل الإعلام ويبدي رأيه في القضايا السياسية الدولية، إلا أنه عرف عنه محاولته إهانة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب متهما إياهم بالتسبب في انهيار الاتحاد.

غطرسة أمريكية

وفي آخر تصريحات الزعيم البالغ من العمر 90 عاما، للتعليق على الأزمة الروسية الغربية، قال جورباتشوف إن الخلاف اشتعل بسبب الغطرسة الأمريكية بعد سقوط الكتلة على اثر استقالته قبل ثلاثين عاما تماما.

وتابع: "الأمريكان فقدوا صوابهم واصيبوا بالغطرسة، والرضا بالذات، أعلنوا أنفسهم منتصرين في الحرب الباردة بينما أنقذنا معا العالم من المواجهة".

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية نوفوستي: "كيف يمكننا أن نأمل في علاقات ندية مع الولايات المتحدة، مع الغرب في هذا الوضع؟"، منتقدا اعتقاد واشنطن بانها منتصرة في نزاعها مع روسيا.

تصرفات غير مقبولة

وفي أكتوبر 2018، وصف جورباتشوف مخططات الولايات المتحدة للخروج من معاهدة ستارت للتخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بأنها غير مقبولة، مشددا على أن اعتماد القرارات الموجودة في الوثيقة كان إنجازا عظيما.

وفي تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية، قال جورباتشوف: "أنا لا أدري ما إذا كانا الدولتات ستتمكنان من انقاذ الاتفاقية، لكني أعتقد أن الفرصة لم تفت بعد.، وحسبما أعرف، فقد وصل ممثل، يجب عليهم محاولة وقف هذه العملية المدمرة".

خيبة أمل

وفي ديسمبر 2019، شن جورباتشوف هجوم على مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ووصف انتقادها له بالمخيبة للآمال.

وانتقدت المجلة الأمريكية ظهور جورباتشوف في اعلان ترويجي لاحد مطاعم البيتزا.

وقال: "نعم، كنت حينذاك في حاجة إلى المال، لأعمال الصندوق (صندوق غورباتشوف)، والأنشطة الاجتماعية".

كما أعرب جورباتشوف عن دهشته من نشر الصحيفة لهذه المادة الآن.