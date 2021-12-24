بالأرقام.. كتاب الرؤية والإنجاز يوثق النهوض بالمنظومة الصحية

وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة الصحة على مدار السبع سنوات الماضية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالأمن ما يعود على المواطن المصري بالاستقرار وإحراز تقدم مشهود به في مجال حقوق الإنسان.

وبعد نحو 6 سنوات على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالمنظومة الصحية وتدشين صندوق تحيا مصر.

وبحسب كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، أطلقت وزارة الصحة والسكان عدد من المشروعات الرئاسية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حيث تم إجراء المسح الطبي 1.2 مليون فحص طبي للكشف وعلاج التهاب الكبد الفيروسي والقضاء على قوائم الانتظار وتم توفير الجرعات العلاجية لعدد 337 ألف مواطن مجانا.

وبحسب الكتاب فإنه تم صرف 152 مليون جنيه قيمة التدخلات العاجلة لمواجهة أزمة فيروس كورونا في إطار مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة)، وذلك لدعم المستشفيات والأطقم الطبية وأطقم التمريض بمستشفيات العزل .

كما تم إنفاق 102 مليون جنيه تكلفة تنفيذ أكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم، والتي استفاد منها 88 مستشفى موزعة على 17 محافظة، كما تم انفاق 1 مليار جنيه قيمة إجمالي تكلفة مبادرة (نور حياة) لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر.

وأشار الكتاب إلى أنه جار تنفيذه عدد من المشروعات الأخرى حيث تم تخصيص 10 ملايين جنيه تكلفة توفير 500 حضانة أطفال وسد عجز أكثر من 60 %من الحضانات، وإعادة تأهيل مراكز رعاية الأطفال المبتسرين وذلك من خلال مبادرة (يوم جديد) والتي شملت 13 محافظة، كما تم تخصيص 6.7 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم حملة توفير لقاحات كورونا في جميع المحافظات.

وقامت وزارة الصحة والسكان بناء على التوجيهات الرئاسية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات بإجراء العديد من المشروعات والمبادرات الهامة التي ساعدت على تطوير المنظومة الصحية وكان أهمها مبادرة فيروس سي التي ساهمت في القضاء على الفيروس في مصر وأصبحت مصر مثال يحتذى به في العالم للتصدي له.