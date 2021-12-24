محور «عدلى منصور» شريان جديد للتصدير فى بنى سويف (صور)

شهدت محافظة بنى سويف إنشاء محور عدلي منصور بتكلفة مليار و147 مليون جنيه للربط بين الشرق والغرب، وربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية.

ويضم محور عدلي منصور 3 قطاعات، حيث يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، وكوبري أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثاني ويتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكباري وأنفاق، والقطاع الثالث يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8 متر، وكوبري على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبري آخر على الطريق الزراعي بطول 420 متراً، و3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، وتم تنفيذ المحور بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ليحقق نقلة وطفرة تنموية لم تشهدها المحافظة من قبل.

وجاء إنشاء المحور الجديد بعدما ظل أهالي المحافظة يحلمون بكوبري جديد لتخفيف الضغط على الكوبري القديم الوحيد وتم إنشاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتحول حلمهم إلى حقيقة وتم تنفيذ لإنشاء المحور، فالمحور الجديد قام بالربط بين الشرق والغرب بعد أن نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يعد أكبر مشروع تنموي وخدمي بالمحافظة والترويج للنشاط الزراعي والصناعي والتجاري من خلال كباري وأنفاق ومحاور مرورية داخل هذه المحور مما جعله نقله كبير لأهالي بني سويف.

وساهم المحور في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية، نظرا لوجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل مما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.