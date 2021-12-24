الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محور «عدلى منصور» شريان جديد للتصدير فى بنى سويف (صور)

المحور
المحور

شهدت محافظة بنى سويف إنشاء محور عدلي منصور بتكلفة مليار و147 مليون جنيه للربط بين الشرق والغرب، وربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية.

IMG20210809131806

ويضم محور عدلي منصور 3 قطاعات، حيث يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، وكوبري أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثاني ويتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكباري وأنفاق، والقطاع الثالث يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8 متر، وكوبري على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبري آخر على الطريق الزراعي بطول 420 متراً، و3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، وتم تنفيذ المحور بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ليحقق نقلة وطفرة تنموية لم تشهدها المحافظة من قبل.

IMG20210809131821

وجاء إنشاء المحور الجديد بعدما ظل أهالي المحافظة يحلمون بكوبري جديد لتخفيف الضغط على الكوبري القديم الوحيد وتم إنشاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتحول حلمهم إلى حقيقة وتم تنفيذ لإنشاء المحور، فالمحور الجديد قام بالربط بين الشرق والغرب بعد أن نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يعد أكبر مشروع تنموي وخدمي بالمحافظة والترويج للنشاط الزراعي والصناعي والتجاري من خلال كباري وأنفاق ومحاور مرورية داخل هذه المحور مما جعله نقله كبير لأهالي بني سويف.

IMG20210809131824

وساهم المحور في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية، نظرا لوجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل مما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.

بني سويف الطريق الزراعي البحر الاحمر الاستثمار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طرق وكبارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على شخص أثناء إغلاقه باب مسجد بالجيزة

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة