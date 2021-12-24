الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرؤية والإنجاز.. 8 مكتسبات جعلت مصر أكثر تأثيرًا فى السياسة الدولية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

شهدت السياسة الخارجية المصرية نهجًا أكثر نشاطًا وتأثيرًا على مدار السبع سنوات الماضية، شملت الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.

وارتكزت سياسة مصر الخارجية على مبادئها الواضحة بضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي، بل والمحيطين الدولي والإقليمي، والتأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعمها لدور المنظمات الدولية، كما اهتمت بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.

الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق في السياسة الخارجية 

وركزت مصر على توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها، وعلى رأسها قضايا الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، واللاجئين، وهو ما عزز قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليًا.

وظهر تأثير السياسة الخارجية المصرية جليًا عبر تعزيز مشاركتها الدولية، سواء بالمناصب والعضويات التي تقلدتها، أو عبر القوة الناعمة ومساهمتها في عمليات حفظ السلام. 

مناصب مصرية أثرت في السياسة الدولية

وحقق نهج السياسة الخارجية الحالية «الريادة الدبلوماسية المصرية»، إذ إن القاهرة أصبحت أكثر تأثيرًا عبر 6 مناصب وعضويات حصلت عليها، وهي:

- فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017.

- انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في يناير 2017.

- انتخاب مصر نائبًا لرئيس مجلس حقوق الإنسان في 2017.

- ترأست مصر مجموعة الـ«77 والصين» لعام 2018.

- ترأست مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019.

- إعادة انتخاب مصر كعضو في لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة 2021-2022.

- مصر سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

- تقدمت مصر 4 مراكز بالمؤشر العالمي للقوة الناعمة منذ إصداره الأول عام 2020.

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