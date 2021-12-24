الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح الإدارة الاجتماعية ومكتب التموين المطور بالسلوم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه فتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بمطروح مبنى الإدارة الاجتماعية بالسلوم، بحضور جمال الشورى عضو مجلس النواب ومهدي العمدة عضو مجلس النواب السابق، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية واهالي المدينة والعمد والمشايخ.

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وأوضح وكيل تضامن مطروح، أن مساحة الإدارة  الاجتماعية الكلية  4800 متر2، والمبنى الذي تم افتتاحه على مساحة 200 متر مربع، حيث  تم تطويره وتجهيزه بتكلفة 2.5 مليون جنيه كمرحلة أولى، وسيتم استكمال باقي الخدمات والمنشآت الاجتماعية في المرحلة الثانية. 

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وخلال تفقد محافظ مطروح للمبنى المكون من دور أرضي يضم المكاتب الإدارية، وآخر علوي به استراحات للعاملين، وأضاف مدير عام التضامن الاجتماعي بمطروح، أن عدد المستفيدين من المكتب  2200 مستفيدا متنوعا بين معاشات وضمان اجتماعي وتكافل وكرامة. 

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كما افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح مكتب تموين السلوم المطور، والذي تم تطويره وتجهيزه بالتعاون بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي.

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وأشار مدير تموين مطروح إلى أن المكتب يخدم نحو 3500 أسرة بالسلوم وتوابعها بنحو 13500 فرد مع التواصل والمراقبة والمتابعة المستمرة على الجمعية الاستهلاكية و2 تجار تموين و4 مخابز و2 مستودع بوتاجاز و2 مستودع دقيق. 

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جاء ذلك ضمن احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي السادس بعد المائة والذي انتصر فيه أبناء مطروح على الإنجليز في معركة وادي ماجد عام 1952. 

التضامن الاجتماعي القيادات التنفيذية مديرية التموين مطروح السلوم

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