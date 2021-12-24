بسبب أوميكرون.. شركات طيران عالمية تلغى رحلاتها عشية عيد الميلاد

ألغت بعض الدول عشرات الرحلات الجوية فى ليلة أعياد رأس السنة بسبب متحور «أوميكرون»، فيما مددت دول أخرى وقف الرحلات مثل المغرب.

شركة أمريكية تلغى 150 رحلة جوية عشية عيد الميلاد

وتلقى الآلاف من المسافرين المحتملين رسالة أثارت القلق مفادها إلغاء رحلتهم عشية عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن شركة «يونايتد إيرلاينز» ألغت ما لا يقل عن 150 رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر عشرات المطارات اليوم الجمعة، إلى جانب 44 رحلة أخرى كان من المفترض أن تقلع غدا السبت، بسبب نقص الموظفين جراء ارتفاع الإصابات بأوميكرون.

وقالت الشركة في بيان: "نأسف لاضطرارنا إلى إلغاء بعض الرحلات، ونبلغ مسبقا العملاء المتضررين ونعتذر عن ذلك، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة حجز التذاكر لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وإرسالهم إلى الأماكن التي خططوا لها لقضاء عطلتهم".

كما اتخذت شركات الطيران الأخرى نفس الخطوات، بما في ذلك دلتا وجيت بلو وأليجانت.

أستراليا تلغى الرحلات الجوية فى المطارات

ألغت السلطات الأسترالية عشرات الرحلات الجوية في المطارات في المدن الكبرى في سيدني وملبورن؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.

من جانبها، قالت شركة «جيت ستار»، في أستراليا، إن العديد من موظفي الشركة غير قادرين على العمل بعد مخالطتهم حالات إيجابية.

ووفقا للقوانين الأسترالية، فإن الشخص الذي يكون على اتصال وثيق بشخص آخر مصاب يتعين عليه دخول العزل الاحترازي لمدة 7 أيام.

ألمانيا تلغى رحلاتها الجوية

اضطرت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» إلغاء العديد من الرحلات العابرة للقارات خصوصا إلى أمريكا الشمالية بسبب إصابة عدد كبير من الطيارين بالوباء.

المغرب يمدد قرار تعليق الرحلات الجوية

ومن الدول العربية، أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تمديد قرارها بتعليق الرحلات الجوية التجارية حتى موعد أقصاه نهاية يناير المقبل.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت، أمس الخميس، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب حتى التاريخ نفسه.

وقالت وسائل إعلام مغربية: "المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد- 19".