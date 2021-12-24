القبض على صاحب مجزر بربع طن دواجن ولحوم فاسدة فى القاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على صاحب مجزر وجد في حيازته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر وذلك لإدارته المجزر دون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (251 كيلو "لحوم- دواجن- كبد وقوانص- سجق"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.