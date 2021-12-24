بالأرقام.. جهود دعم المرأة التي أثارت فضول وفد الكونجرس خلال زيارته مصر

كان للمرأة المصرية مكانة خاصة في خطة التنمية المستدامة التي سعى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعها ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تلقت على مدار الأعوام السبع الماضية دعم غير مسبوق معنويًا واجتماعيًا واقتصاديًا أشاد به العالم أجمع.

وهو ما دفع وفدًا يضم 12 من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، خلال لقاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للتعبير عن اهتمامه بالتعرف على الجهود المبذولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها.

فمن مشروع تكافل وكرامة التي ركزت فيه الدولة على مساعدة المرأة المعيلة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني للسيدات في قرى الريف، وكذلك مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة وبشكل خاص في قرى الصعيد، إلى تقلد المرأة لمناصب رفيعة وهامة في الدولة يمكن القول أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي الآن.

أرقام عن وضع المرأة

وبلغة الأرقام يمكن القول أنه لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية تحصل المرأة المصرية على 162 مقعدا في برلمان 2021 والمكون من 568 مقعد، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب نصفهم نساء.

وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة، وكانت النتيجة الطبيعية لهذا هو انخفاض معدل البطالة بين النساء إلى 21,4%.

من سيناء حنان عيد: دعم الدولة لمشروعي ساهم في نجاحه

كانت حنان عيد، ابنة محافظة سيناء، من السيدات التي تلقت دعم غير مسبوق من الدولة عندما قررت إنشاء مشروعها مشغولات سماوية للحرف اليدوية، والتي تسعى من خلاله إلى تعريف المجتمع أجمع في كافة المحافظات بقطيعة الحياة البدوية والسيناوية من خلال مشغولاتها اليدوية.

تحكي حنان أنه مع بداية مشروعها الصغير والذي بدأ في محافظتها بخمس أو ست فتيات من جيرانها أصبحت الآن مسؤولة عن ما يقرب من ٣٠٠ فتاة وسيدة لتدريبهم وتعليميهم الحرف اليدوية، محرقة ومهنة يعملون منها وتصبح مصدر لهن.

وأوضحت حنان أن أوجه الدعم كانت من مختلف الجهات بداية من محافظتها جنوب سيناء بإقامة المعارض للمشغولات الحرفية ثم المعارض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومنها اهم معرضين تراثنا وديارنا.

وتابعت: ومعارض الجمعيات الأهلية الدعم المقدم لنا في بداية المشروع "كنت مبتدئة و مكنش حد هيعرف شغلي، ففي البداية كنا مجموعة من الفتيات بكميات بسيطة من المشغولات".

الاستثمار في المرأة يحفز الاقتصاد القومي

ومن الجانب الاقتصادي قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن المرأة المصرية تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع والتمكين الاقتصادي لها يساهم في تعزيز الإنتاج والاقتصاد القومي.

وأوضح رحومة، في تصريح لـ"الدستور"، أن تمكين المرأة اقتصاديا ودمجها في النشاط الاقتصادي من خلال مختلف الوظائف والأعمال الحرفية أو اليدوية يسهم في تأهيلهم ويساعد في الاستثمار فيهن.

وأضاف أن المرأة العاملة تساعد في بناء أجيال لديها ثقافة العمل والإنتاج يكون قادر على عمل توازن بين العمل والحياة الخاصة، كما أن انخراط النساء في سوق العمل يساعد في عدة أبعاد نفسية ومستوى الوعي والثقافة والمعارف والخبرات والقدرات ويساعد في تعزيز دخل الأسرة.

دعم المرأة خلال أزمة كورونا

ومع بداية أزمة فيروس كورونا من بدايات العام الماضي ٢٠٢٠ كانت كانت مصر من أول الدول بالشرق الأوسط التي اتخذت تدابير وقائية لدعم المرأة ومساندتها خلال هذه الأزمة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة.

وكان منها منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب كتاب دوري.