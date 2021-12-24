الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إرشادات للتغلب على أزمة الطعام أثناء السفر

أزمة الطعام أثناء
أزمة الطعام أثناء السفر

بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، يتجه العديد من الأشخاص للسفر للاستمتاع بالأجواء خارج البلاد ومعايشة تجربة جديدة ومميزة خاصة في تناول وجبة شهية تشتهر بها البلد مكان الزيارة.

وفي هذه السطور تقدم البلوجر السعودية مي الشباط الخبيرة في مجال المطاعم العديد من الإرشادات الخاصة عند السفر وخاصة بأماكن تناول الطعام.

قالت: أنصح المسافرين بالابتعاد عن المطاعم المتواجدة في الأماكن السياحية عندما يرغبون في تجربة الأكلات المحبوبة من أهل المدينة أو البلد، فهي عادة ما تكون مزدحمة ومأكولاتها ذي جودة منخفضة، علاوة على أن الخدمة غالبًا ما تكون غير جيدة بسبب أعداد الزائرون الكبيرة، وهذا لا يندرج  عند كافة الأماكن السياحية ولكن لابد من مراجعة التقييم الخاص بهم قبل القرار.

وأضافت مي أن المطاعم السياحية تكون غالية الثمن لذا تنصح بالبحث عن المطاعم التي يذهب إليها الأشخاص العاديين بالتالي تجمع ما بين تجربة طعام أهل البلد والسعر المنخفض، كما نصحت باستخدام تطبيق خرائط جوجل وفحص التقييمات الخاصة بتلك المطعم قبل الذهاب وتناول الطعام بها.

ونصحت أيضاً المسافرون إلى اللجوء للمطاعم التي تقدم قائمة الطعام بلغة البلد الأصلية فقط، حيث أن أغلب المطاعم التي تقدم قائمة طعام بلغة إضافية كالإنجليزية في الدول التي لا تتحدث الإنجليزية تكون عادة سياحية ولا تقدم المأكولات الشعبية بأفضل شكل.

وتابعت خلال حديثها: لابد من عدم الذهاب إلى المطاعم التى لا تظهر الطبق الخاص بها صورته وسعره لك، فلابد أن تعرف شكل وسعر الطبق الذي تطلبه ومن حقك ايضًا أن تعرف مكوناته، وتكون ظاهرة أمامك.

واختتمت: انتبه إلى ما يوضع لك على الطاولة وأنت لم تطلبه، لذا عليك في حالة عدم استخدامها تطلب رفعها من الطاولة ومن قائمة الحساب، كالخبز والسلطة والمياه.

احتفالات الكريسماس أماكن تناول الطعام بالابتعاد عن المطاعم المتواجدة في الأماكن السياحية خارج البلاد تجربة الأكلات المحبوبة من المطاعم السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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