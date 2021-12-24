«أيقونة الثقافة والفن».. أبرز المعلومات عن رمسيس يونان في ذكرى ميلاده

رائد الفن التشكيلي في مصر، ولعب دورًا مهمًا في جيل رواد الحركة الفنية في مصر، وترك بصمة حول العالم العربي، رمسيس يونان، أحدث مزيج بين المدارس المصرية و الغربية.

“الدستور” ترصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن أيقونة الثقافة و الفن، رمسيس يونان..



- ولد رمسيس يونان عام ١٩١٣، في محافظة المنيا

- يعد رمسيس يونان فنان ورسام وكاتب مصري

- لقب رمسيس يونان بالفن والحرية

المراحل الدراسية

ـ 1929 دخل مدرسة الفنون الجميلة واضطر لتركها 1933

ـ اكتفى بشهادة الأهلية .

الوظائف و المهن التى اضطلع بها الفنان

ـ عمل فى تدريس الرسم بالمدارس الثانوية حتى 1941.

ـ رأس تحرير ( المجلة الجديدة ) 1943 .

ـ عمل فى القسم العربى بالإذاعة الفرنسية 1947، ثم تفرغ للفن

ـ تولى منصب مدير الشئون الفنية لمنظمة الشعوب الأفريقية والآسيوية 57 ـ 1960 .

الأماكن التى عاش بها الفنان

ـ باريس .

ـ القلعة .

ـ بورسعيد .

ـ الزقازيق .

المعارض الخاصة

ـ معرض شخصى 1947 .

ـ معرض شخصى جاليرى دراجون ( باريس ) 1948

ـ معرض ( نحو المجهول ) القاهرة 1958

ـ معرض لأعماله فى المركز الثقافى المصرى باريس 1978

ـ معرض لأعماله بمتحف الفن المصرى الحديث 1993

ـ معرض لأعماله بقاعة كريم فرنسيس 1998

- معرض بقاعة ( أبعاد ) بمتحف الفن المصرى الحديث أبريل 2009 .

المعارض الجماعية المحلية

ـ صالون القاهرة 1933 ـ 1938 .

ـ معرض جماعة الدعاية الفنية 1939 .

ـ معارض جماعة الفن والحرية 1940 ـ 1947 .

ـ شارك فى آخر معارض جماعة الفن والحرية الخاص بالفن الأتوماتيكى

- معرض منحة التفرغ القاهرة 1961.

- معرض الفن المصرى المعاصر بالسراى الكبرى بباريس - فرنسا مارس 1976.

- معرض الفن المصرى المعاصر بقاعة الفنون الجميلة بالقاهرة يونيو 1976.

- معرض ضفيرة التواصل بين جيل الرواد والمواهب الجديدة ` الجد والحفيد` بقاعة أبعاد متحف الفن المصرى الحديث يناير 2008 .

- معرض مفاتيح الإبداع فى البهو الرئيسى لقصر الأمير عمرو إبراهيم (متحف الخزف الإسلامى) يناير 2010 .

- صالون قرطبة الأول للأعمال الصغيرة بقاعة قرطبة مارس 2011 .

- صالون القاهرة ( 56 ) للفنون التشكيلية بقصر الفنون مارس 2013 .

- معرض `حين يصبح الفن حرية ... السرياليون المصريون (1938-1965) ` بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية سبتمبر 2016.

- معرض جماعة الفن والحرية ( الإنشقاق ، الحرب ، والسريالية فى مصر - 1948-1938 ) بالمركز الوطنى للفن والثقافة ، جورج بومبيدو - باريس ، أكتوبر 2016 .

- معرض جماعة الفن والحرية ( الإنشقاق ، الحرب ، والسريالية فى مصر - 1948-1938 ) بمتحف الملكة صوفيا المركزى الوطنى للفنون بمدريد فبراير 2017.

- معرض `حين يصبح الفن حرية ... السرياليون المصريون (1938-1965) ` بالمتحف الوطنى للفن الحديث المعاصر بسيول - كوريا إبريل 2017.

- معرض جماعة الفن والحرية ( الإنشقاق ، الحرب ، والسريالية فى مصر - 1948-1938 ) بكونست ساملونج نوردراين - فستفالن بدوسلدورف يوليو 2017.

- معرض جماعة الفن والحرية ( الإنشقاق ، الحرب ، والسريالية فى مصر - 1948-1938 ) بمتحف التيت ليفربول نوفمبر 2017

المعارض الجماعية الدولية

ـ معرض جماعة السرياليين براغ 1947.

ـ بينالى ساوباولو 1961 .

ـ معرض بلجراد 1962 .

ـ بينالى فينيسيا الدولى 1964 .

- بينالى الفن المصرى المعاصر بمتحف جالييرا باريس 1971 .

ـ شاركت أعماله فى معرض السيريالين المصريين المصاحب لمعرض سلفادور دالى 1995 .

الزيارات الفنية

ـ باريس .

البعثات و المنح

- منحة التفرغ للفنون من وزارة الثقافة 1960 ـ 1966 .

المهام الفنية التى كلف بها و الاسهامات العامة

ـ له جهود فى نقل الثقافة الغربية المعاصرة إلى العربية بالترجمة والرسم، كانت حياته سلسلة من الأحتجاج فى مواجهة المعتقدات الجامدة .

ـ يعتبر رمسيس يونان من رواد التجديد فى الفن المصرى وداعية التحرر فى الفكر والفن .

ـ أصدر يوم 22 ديسمبر 1938 بياناً بعنوان ( يحيا الفن المنحط ) الذى وقع عليه 37 فناناً وشاعراً .

- صدر عنه كراس فى مايو 1998 تحية لذكرى رمسيس يونان بمناسبة معرض ممرات بقاعة كريم فرنسيس .

ـ اعتقل فى 11 يوليو 1946 خلال حكم اسماعيل صدقى باشا وأفرج عنه بعد أسابيع .

المؤلفات و الأنشطة الثقافية

ـ من مؤلفاته ( غاية الرسم العصرى ) 1938 .

ـ ترجم كاليجو لألبيركامى ـ وفصل فى الجحيم لرامبو ـ الحب الاول ـ قصة الفن الحديث ـ كون مع ـ زملائه جماعة ( الفن والحرية ) 1939

ـ له دراسات متعددة فى النقد الفنى .

ـ شارك فى تكوين جماعة أطلق عليها إسم ( جانح الرمال ) .

- اصدر الدكتور صبحى الشارونى كتابا بعنوان ` المثقف المتمرد رمسيس يونان ` فى سلسلة دراسات فى نقد الفنون الجميلة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .