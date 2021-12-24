نتيجة كلية الشرطة 2021 ومحمود ياسين الأكثر بحثًا على جوجل اليوم

تصدر محمود ياسين اهتمامات المصريين، اليوم االجمعة، 24 ديسمبر 2021، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل».

وجاء محمود ياسين في صدارة بحث جوجل، بينما جاءت كلية الشرطة في المركز الثاني لترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاء مباراة الأهلي كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

محمود ياسين تريند

أزاحت عائلة الفنان الراحل محمود ياسين الستار عن تمثال جدهم بالمركز الثقافي الترفيهي في نطاق حي الشرق، في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى الـ65، وحضر إزاحة الستار عن التمثال، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورانيا محمود ياسين ابنة الفنان الراحل وزوجها الفنان محمد رياض، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة بورسعيد.

ونشر عمرمحمد رياض، نجل الفنانة رانيا محمود ياسين وحفيد الفنان الراحل محمود ياسين، صورًا له بصحبة نجل خاله الفنان الشاب محمود جونيور بجانب تمثال جده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فرحان بتواجدي في بورسعيد ومن الترحاب الكبير من الأهالي، وشكر خاص للمحافظ الأستاذ عادل الغضبان، وسعيد بازاحة الستار عن تمثال جدي الفنان محمود ياسين".

نتيجة كلية الشرطة 2021

أعلنت أكاديمية الشرطة برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية عن نتيجة كلية الشرطة لهذا العام، من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات، وجرى العرف أن يتم إبلاغ الطلاب المقبولين في كلية الشرطة من خلال الاتصال بهم تليفونيا وإرسال رسائل نصية لهم.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: "أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة"، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية ، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظراً لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستورياً وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وحصول الضباط علي الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمي لإعداد دراستهم المتخصصة.

مباراة الأهلي القادمة

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 30 ديسمبر من الشهر الجاري في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى، على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة في موعد لاحق.

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أنه تم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد المباراة عقب تحديد موقف مباراة الأهلي في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها حتى الآن 12 فبراير .

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موعد إجراء طلاب الشهادة الإعدادية

وتدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة فى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير بسبب مشاركة النادى الأهلى فى مونديال الأندية وتعارض المواعيد مع بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022، وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق بطولة كأس الرابطة لأول مرة، خلال فترة التوقف الدولى أثناء كأس الأمم الإفريقية 2022، وتحديدا يوم 8 يناير المقبل.