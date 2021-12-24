في مجال العمل.. 5 صفات يجب أن تتمتع بها لتحقيق النجاح

يواجه الكثيرين عدد من الصعوبات أثناء العمل، ويتطلب التغلب عليها التحلي بعدد من الصفات التي يمكن من خلالها تجاوز الأزمات، وتحقيق النجاح في العمل، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التحلي بالصبر وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في العمل، وذلك بحسب ماورد في موقع "linkedin".

حدد أهدافك:

قد تكون هذه أهدافًا تجارية أو أهدافًا للحياة، ولكن لا يمكن المبالغة في قيمة معرفة هدفك وفهم وجهت، يذهب شخص واحد إلى العمل كل يوم ويقوم بالمهام المطلوبة بكفاءة وفي الوقت المحدد، بينما يقوم شخص آخر بنفس المهام أيضًا، ولكن دائمًا مع التركيز على الحصول على ترقية أو زيادة في الراتب أو هدف آخر، أيهما تعتقد أنه سينجح بسرعة أكبر؟.

التعاون مع الأشخاص المناسبين:

هذه حكمة رائعة في العديد من المواقف المختلفة، إذا كنت مسؤولاً عن فريق، فإن جلب أشخاص أفضل منك في أشياء معينة سيحسن من فرص نجاح الفريق، وإذا كنت رائد أعمال، فإن التعاون مع رواد أعمال آخرين في مجالات مختلفة سيعلمك أشياء لم تكن تعرفها، وكذلك إذا كنت تقوم بالتواصل الشبكي، فإن الخروج عن طريقك لمقابلة أشخاص مختلفين ومثيرين للاهتمام سيؤتي ثماره دائمًا.

تدرب على الثقة بالنفس:

بعض الناس يثقون بأنفسهم بشكل طبيعي، والبعض الآخر يحتاج إلى التدريب، مهما كنت، اعمل من أجل الحصول على مثل هذا الإيمان بنفسك وبهدف، حتى عندما تفشل، ستفشل بجرأة وتمضي قدمًا بسرعة.

تمتع بروح المبادرة والمثابرة:

يتلخص هذا في الأساس في القيام بما تعرف أنه يجب عليك القيام به، دون أن يتم إخبارك بذلك، بغض النظر عن المستوى الذي وصلت إليه، يحب الرؤساء والمديرون الموظفين الذين يمكنهم رؤية ما يجب القيام به والقيام به، دون الحاجة إلى انتظار المهمة.

كن مبدعا:

يجرؤ على التفكير خارج ما تم القيام به بالفعل، السؤال عما يقولون لا يمكن القيام به تخيل، وأحلم، ابتكر، اختبر، خطط، وتأمل، الأشخاص الناجحون يجعلون هذا النوع من النظام الإبداعي جزءًا منتظمًا من روتينهم.