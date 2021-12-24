الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات جديدة في العثور على جثة شقيقتين بشقة دمنهور

جثث
جثث

تباشر النيابة العامة في دمنهور، التحقيق في العثور على جثث شقيقتين عُثر عليهما صباح اليوم الجمعة، داخل شقة زوجية مستأجرة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقى مأمور مركز دمنهور بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثث سيدتين داخل شقة بمنزل بمنطقة شارع المعهد الديني، بمدينة دمنهور وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبيَّن من خلال المعاينة أن العقار مكون من خمسة طوابق، وتبين أن الشقة مكان الواقعة تقع في الطابق الرابع، وتبين أن الشقة مستأجرة لموظف بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ويقيم بها مع زوجته منذ خمسة أشهر فقط.

وبالمعاينة المبدئية لمسرح الحادث، تبين وجود جثة زوجة مستأجر الشقة - موظفة -  مسجاة بطرقة مؤدية للحمام ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود جثة شقيقتها - ربة منزل -  مسجاة على وجهها بأرضية الحمام عارية تمامًا، وبمناظرة الجثث تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو آثار عنف بالشقة.

 وبسؤال زوج المتوفاة الأولى، قرر أنه اكتشف وفاة زوجته وشقيقتها، ورجح سبب وفاتهما إلى استنشاق غاز نتيجة تسربه من سخان الشقة، ومن جانبها قامت النيابة العامة بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحادث والكشف عن أسبابه وتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

دمنهور البحيرة النيابة العامة شرطة النجدة جثث

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