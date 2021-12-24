كشف تفاصيل جديدة حول العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالزيتون

كشفت التحقيقات الأولية، اليوم الجمعة، حول العثورعلى جثة سيدة متحللة داخل مسكنها في دائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، أن السيدة في العقد الرابع من العمر.

وأظهرت المعاينة المبدئية للجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة أو كسر بأبوابها، ما يُشير إلى عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، بالإضافة إلى إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

بداية الواقعة، كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الزيتون، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسيدة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على شقة المتوفاه.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.