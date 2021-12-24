المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية يهنئ شعب الإيبارشية بعيد الميلاد

هنأ الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، شعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و قال في نص تهنئته، إلى كل الآباء والرهبان والراهبات، وشعب الايبارشية البطريركية المبارك، سلام ومحبة الطفل المولود، على يقين أنه عندما تضيق الطرق وتصعب الأمور، تزداد المنحنيات وتتعالى الحواجز، عندما يبدو أن كل شيء ينتهي، وإن الحياة أصبحت مزودا، هناك يأتي طفلا، يولد طفلا. انه فن الله في البدايات الجديدة.

وتابع:، إنه تدخل الله في العالم، لأجلك ولأجلي، ليقول لنا فلنبدأ من جديد، لا تنظر الى ما انت عليه الان، لا تنظر الى من حولك، لكن انظر الى طفلا يولد ليجمعنا ويجعلنا قادرين ان نبدأ معه من جديد، هذا هو الميلاد نحتفل بحب الله للإنسان. حب يخترق السماوات ويتعانق مع الأرض، يتخطى الطبيعة ويغير حتى مبادئها، فيصبح الله انسانا، والانسان مدعو ان يكون ابنا للإله الاحتفال بالميلاد هو قبول لهذا الحب المجاني، بكل ما يحتويه من فكر ومنطق جديد نعم شيء جديدا لم نكن نعرفه ولا ندركه ولا نفهمه، الآن أصبح واقعا أمامنا، فلنذهب إليه، فلنستقبله، فنصير نحن أيضا بدايات جديدة.



- الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير. ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

وفي المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.