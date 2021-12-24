ألمانيا: انتشار «أوميكرون» له بعد مختلف عما عهدناه مع «دلتا»

ذكر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر على نطاق مختلف عما عهدناه مع متحور "دلتا".

وقال فيلر في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "تفشي أوميكرون يحدث على نحو ملفت للانتباه. يمكن أن يُصاب الكثير من الناس به إذا تواجدوا في غرفة واحدة مع شخص مصاب.. هذا بعد آخر يختلف عما عهدناه مع دلتا".

تجدر الإشارة إلى أن متحور "دلتا" هو السائد في ألمانيا منذ شهور.

وقال فيلر إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ فترة طويلة يمكن أن يصابوا بالمرض، وأن يساهموا في انتشار الفيروس، مؤكدا في المقابل أنه وفقا للوضع المعرفي الحالي يحمي التطعيم على نحو "جيد للغاية" من الإصابة بمسارات شديدة من المرض.

وأوضح فيلر أن خطر انتشار الفيروس يزداد مع زيادة عدد الأشخاص داخل الغرفة الواحدة، وطول مدة الاختلاط، مشيرا إلى أن هناك بؤرا لانتشاط الفيروس متمثلة في الفعاليات التي تتيح تواجد مكثف للأفراد - مثل النوادي والمراقص، وكذلك الفعاليات الخاصة الكبيرة مثل حفلات الزفاف.

وأكد فيلر أن شدة المرض حال الإصابة بالمتحور الجديد لا يمكن تقييمها بشكل قاطع حتى الآن، وقال: "لا يوجد حتى الآن دليل على أن مسارات المرض أشد خطورة.. ولا دليل مقنع على أنها أخف من متحور دلتا"، مضيفا أنه يتوقع التوصل إلى تقييم سليم في الأسابيع المقبلة.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و923 ألفا و636 حالة بعد تسجيل 44 ألفا و927 إصابة جديدة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 109 آلاف و749 بعد تسجيل 425 وفاة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 5 ملايين و992 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.