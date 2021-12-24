عاصفة كبرى تضرب ولاية كاليفورنيا

أكدت صحيفة "سان دييجو يونيون تربيون" الأمريكية، أن هناك عاصفة في المحيط الهادئ أكبر بكثير مما كان متوقعًا في الأصل تنتقل إلى مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يمكن أن تتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق في الشوارع ، وانهيارات طينية داخلية وفيضان نهر سان دييجو السفلي بحلول صباح اليوم الجمعة ، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية.



ويقول خبراء الأرصاد إن المدن الواقعة على الساحل وبالقرب منه ستحصل على 2 إلى 2.5 بوصة من الأمطار ، بينما تحصل المجتمعات الأقرب من الطريق السريع 15 على 2.5 بوصة أو أكثر ، وتتلقى مناطق مثل جوليان 3 إلى 4 بوصات.



وأشارت الصحيفة إلىأانه من الممكن أيضًا أن يسجل الوجه الجنوبي الغربي لجبل بالومار ما يتراوح بين 5 و 6 بوصات من الأمطار ، مما يؤدي إلى تدفق ملايين الجالونات من المياه باتجاه المحيط، ونسبيًا ، سيتسرب القليل منه إلى الأرض لأن المستوى العلوي من التربة مشبع إلى حد ما بالفعل في معظم أنحاء المقاطعة.



ولفتت الصحيفة إلى أان هذا الطوفان قد يتسبب في ارتفاع منسوب نهر سان دييجو السفلي في ميشن فالي إلى مستوى 10 إلى 12 قدمًا قبل ظهر يوم الجمعة ، مما يؤدي إلى إغراق الشوارع في وحول مركز فاشون فالي للتسوق أثناء التسوق عشية عيد الميلاد، ومن المرجح أيضًا أن يغرق نهر سانتا مارجريتا السفلي في كامب بندلتون.

وتابعت ان العاصفة هي الأولى من بين ثلاثة أنظمة متتالية ستضرب المقاطعة بين يومي الخميس والاثنين.

واوضحت ان هذه العاصفة الأولى تجلب الكثير من رطوبتها من على بعد حوالي 1500 ميل ، في المناطق شبه الاستوائية، حيث تشكل نهرًا في الغلاف الجوي يمكن أن يتسبب في ارتفاع كمية الامطار بعض مناطق مقاطعة سان دييجو من 0.25 بوصة إلى 0.60 بوصة من الأمطار في الساعة.

وتابعت ان نهر الغلاف الجوي واسع بما يكفي لإنتاج أمطار غزيرة في نفس الوقت بين سان دييجو وأوكسنارد.

قال أليكس تاردي ، خبير الأرصاد الجوية: "قلب النهر الجوي موجه حرفياً إلى مقاطعتي سان دييجو وأورانج، وستشهد جميع المناطق تقريبًا ما لا يقل عن بوصتين من الأمطار، لا نتعرض لعاصفة مثل هذه في شهر ديسمبر من كل عام ".