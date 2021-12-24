الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا ستسمح بتقديم جرعة معززة بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اليوم الجمعة، إن مواطني أستراليا سيكونوا مؤهلين للحصول على جرعة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، بعد أربعة أشهر من الجرعة الثانية، ومن المقرر أن يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من 4  يناير المقبل.


وأعلنت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين أنه اعتبارا من نهاية كانون ثان/يناير المقبل، سيتغير الفاصل الزمني مرة أخرى، مما يعني أن الشخص سيصبح مؤهلا للحصول على الجرعة المعززة بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية.

 

 وكانت الفترة الفاصلة محددة في السابق بخمسة أشهر.
 

وقال هانت إن هذه التغييرات تعني أن عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على جرعة معززة سيرتفع من 2 .3 مليون في الوقت الحالي إلى 5 .7 مليون في بداية الشهر المقبل ثم إلى 16 مليونا بنهايته.
 

وتعمل الولايات والأقاليم الأسترالية على إعادة فرض القيود ببطء وتحديث كيفية تتبع وعزل الحالات الإيجابية مع ارتفاع معدلات العدوى في جميع أنحاء البلاد.
 

وأصبح استخدام الكمامات الإجباري ساريا تقريبا الآن في كل ولاية وإقليم بعد أن قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت يوم الخميس إنه سيجري اعادة العمل بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من منتصف الليل وسيعود تحديد الكثافة داخل أماكن الضيافة اعتبارا من 27 ديسمبر.
 

وحذر المواطنين من الاختلاط أثناء وجودهم في المطاعم أو الأماكن العامة وتأتي هذه الإجراءات المشددة في الوقت الذي سجلت فيه ولاية نيو ساوث ويلز رقما قياسيا جديدا يوم الخميس بلغ 5715 إصابة يومية، بزيادة بنحو ألفي إصابة عن اليوم السابق. وانخفض هذا الرقم بشكل طفيف إلى 5612 اليوم الجمعة.
 

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأن ولاية فيكتوريا أعادت فرض ارتداء الكمامات، قبل إعلان الولاية تسجيل 2095 حالة اليوم الجمعة.

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