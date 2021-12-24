الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل لأعمال الموسيقار الراحل محمد الموجى على مسرح الجمهورية.. الليلة

محمد الموجي
محمد الموجي

يقام في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، الحفل الشهري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، لأعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ومشاركة نجوم الأوبرا: مصطفي النجدي، يحيي عبد الحليم، حنان الخولي وحسناء.

 

يتضمن الحفل باقة مختارة من ألحان الفنان محمد الموجي، يتغني بها أعضاء الفرقة ومن بينها: صافيني مرة، أسبقني يا قلبي، يا حلو يا أسمر، أنا قلبي إليك ميال، عيون القلب، الحلو ليه تقلان قوي وغيرها.

 

يصنف الموسيقار المصري محمد الموجي، ضمن عباقرة فن الزمن الجميل الذين قدموا إبداعات موسيقية هامة خلدها التاريخ، وحولته موهبته من شاب موظف في وزارة الزراعة إلى ملحن عبقري، بلغ مقامات موسيقية لم تشهدها الموسيقى الشرقية.

 

انطلق الموجي من مدينة دسوق، دون الالتحاق بالمعهد الديني الأزهري، للاستماع الى حلقات الذكر والانشاد الديني، متوجهًا إلى المدرسة الإبتدائية ثم إلى مدرسة الزراعة، حيث عمل موظفًا في الوزارة.

 

تذكر موسوعة مشاهير العالم، أن موهبته بدأت بالاستيقاظ وقتها، فدخل معهد الفنون الشرقية بالقاهرة وحفظ الأدوار والموشحات، كما حفظ ألحان محمد عبد الوهاب، التي كان يلقبها بجامعة الموسيقى العربية.

 

ــ أغانى عالمية وتابلوهات للبالية بمناسبة الكريسماس
وبمناسبة أعياد الكريسماس والاحتفالات بالعام الجديد، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء اليوم، حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة كورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى.

 

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التى كتبت خصيصا لهذه المناسبة، ويصاحبها تابلوهات راقصة منها: الليلة الهادئة، عيد الميلاد الأبيض، كل ما أريده من الكريسماس هو أنت، هل تسمع ما أسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، هذا هو الكريسماس، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالعام، حول شجرة عيد الميلاد، صلاة الرب، دقات الجرس وغيرها.

 

ــ ذكرى الفنان فريد الأطرش على مسرح أوبرا دمنهور
في سياق متصل تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، في الثامنة مساء اليوم، حفلًا فنيًا بمناسبة ذكرى الفنان فريد الأطرش.

 

يبدأ الحفل بموسيقى لحن الربيع الذي يؤديها عازف العود الأول وليد سلامة، ثم يقدم نجوم الفرقة باقة متنوعة من أجمل أعماله الغنائية هى: لكتب ع أوراق الشجر - قلبي ومفتاحه - يا بدع الورد - ليالى الأنس - علشان مليش غيرك - يا مالكه القلب -  بنادي عليك - ما تحرمش العمر منك - نجوم الليل - جميل جمال - عش أنت. يشدو بها كلا من: مصطفى سعد، شروق شريف، محمد الخولى، أيمن مصطفى، ياسر سعيد ومحمد متولى.

 

‏يشار إلى أن الفنان فريد الأطرش موسيقي ومطرب وممثل سوري-مصري، ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى، كتب عنه الباحثون عشرات الكتب وألقوا الضوء على نواحيه الإجتماعية والفنية والحياتية والعاطفية.

حفل لأعمال الموسيقار محمد الموجي مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية مسرح أوبرا دمنهور أوركسترا القاهرة السيمفوني

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