الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى: إيران تسعى لتحويل البلاد لبؤرة للأنشطة الإرهابية

معمر الإرياني
معمر الإرياني

 قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني يسعى لتحويل البلاد إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية، ونشر الفوضى والعنف وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.


وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن محاولات مليشيا الحوثي المتكررة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وأسلوب تنفيذ تلك العمليات عبر الزوارق المفخخة التي يتم التحكم بها عن بعد، تكشف عن عمل منظم يحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، ويستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية‏.
 

وثمن الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد اهم الممرات الدولية، والتي تكللت بإحباط 99 هجوما إرهابيا حوثيا باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي‏، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

 

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة، إن اليمن تسلم  دفعة جديدة من لقاحات جونسون اند جونسون وسينوفاك المضادة لفيروس كورونا والمقدرة بنحو مليون و200 ألف جرعة.
 

وهذه خامس دفعة من اللقاحات تسلمها اليمن حتى الآن منذ مطلع العام الجاري عبر تحالف كوفاكس ليرتفع إجمالي الشحنات المرسلة حتى الآن لليمن إلى نحو 2.171800 مليون جرعة كواحدة من أدنى معدلات التحصين في العالم.
 

وكان قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني قد توقع وصول موجة رابعة من فيروس كورونا إلى اليمن قريباً، خاصة أنها بدأت تتشكل ووصولها بالقرب من اليمن.
 

وقال في بيان، إن أخذ اللقاحات الخاصة بكورونا هي الوسيلة الأفضل لمواجهة الموجة المحتملة من الوباء.

أمن قانون هجوم الاعلام الإرهاب سعودي الفوضى الحرس الثوري تحالف دعم الشرعية الحوثي الحرس عضوية محاولات منظمة المجتمع الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

غرفة السياحة تعلن إجراءات التعاقد مع الشركات السعودية لتقديم خدمات المعتمرين

حتى الأموات لا يسلمون.. مستوطنون يحطمون شواهد قبور فلسطينية

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء وفاته

فرنسا تعلن تسجيل رقم قياسى فى عدد الإصابات الجديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى