وزير الإعلام اليمنى: إيران تسعى لتحويل البلاد لبؤرة للأنشطة الإرهابية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني يسعى لتحويل البلاد إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية، ونشر الفوضى والعنف وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.



وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن محاولات مليشيا الحوثي المتكررة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وأسلوب تنفيذ تلك العمليات عبر الزوارق المفخخة التي يتم التحكم بها عن بعد، تكشف عن عمل منظم يحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، ويستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية‏.



وثمن الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد اهم الممرات الدولية، والتي تكللت بإحباط 99 هجوما إرهابيا حوثيا باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي‏، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة، إن اليمن تسلم دفعة جديدة من لقاحات جونسون اند جونسون وسينوفاك المضادة لفيروس كورونا والمقدرة بنحو مليون و200 ألف جرعة.



وهذه خامس دفعة من اللقاحات تسلمها اليمن حتى الآن منذ مطلع العام الجاري عبر تحالف كوفاكس ليرتفع إجمالي الشحنات المرسلة حتى الآن لليمن إلى نحو 2.171800 مليون جرعة كواحدة من أدنى معدلات التحصين في العالم.



وكان قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني قد توقع وصول موجة رابعة من فيروس كورونا إلى اليمن قريباً، خاصة أنها بدأت تتشكل ووصولها بالقرب من اليمن.



وقال في بيان، إن أخذ اللقاحات الخاصة بكورونا هي الوسيلة الأفضل لمواجهة الموجة المحتملة من الوباء.