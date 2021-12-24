الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بروفات تحضيرية لمسرحية «فى نص الليلى» استعداداً للعرض فى موسم الرياض

حسن الرداد
حسن الرداد

"في نص الليل" عمل مسرحى جديد  مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر"، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعيه والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، ويخرجها عمرو عرفه في اول إخراج مسرحي له .


مسرحية في نص الليل بطولة غاده عادل وحسن الرداد ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود 
والعمل يعتبر اول انتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar.

مستشار تركى ال الشيخ السينما رئيس المملكة العربية السعودية عصر طلعت مسلسل أكبر ألحان العمل غادة عادل عمرو عرفة مصطفى بسيط التلفزيون الكاتب لبنا محمد عبد الرحمن الإذاعية عود حياة المسلسلات الإذاعية بالمملكة العربية السعودية حمد مشروع جديد حية

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